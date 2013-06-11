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الأصالة: لم نؤيد نزول الإسلاميين لاعتصام "الثقافة"

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الأصالة: لم نؤيد نزول الإسلاميين لاعتصام "الثقافة" الأصالة: لم نؤيد نزول الإسلاميين لاعتصام "الثقافة"

كتب : محمد كامل منذ 43 دقيقة

حمل حزب الاصالة مسئولية الاشتباكات بين مثقفين وإسلامين لوزارة الداخلية.

وقال محمود نصير، عضو الهيئة العليا للحزب والمتحدث الرسمي، أن بعض المثقفين أخطأوا حينما اعتصموا في مكتب الوزير ومنعوه من ممارسة عمله، وكان على الداخلية تمكين وزير الثقافة من عمله الشرعي، مؤكدا أن المثقفين يتحملون نتيحة اعتصامهم غير الشرعي، خاصة وأن منهم من لا ينتمي لوزارة الثقافة.

أضاف نصر لـ"الوطن": لم نؤيد نزول الإسلاميين في تظاهرة أمام اعتصام المثقفين، لكنهم ظنوا أن اعتصام المثقفين سلمي، وهو ما ثبت خطأه بالاعتداءات.

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