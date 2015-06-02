القبض على ثلاثة من عناصر الإخوان.. وفحص أمنى لـ"59 شاليه" بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها صدر صباح اليوم الثلاثاء، عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط ثلاثة عناصر بتنظيم الإخوان الإرهابى والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وهم كل من "رائد.ع.م"، "رضا.ح.ح"، "أحمد.س.ش".

وجاء فى البيان، "فى إطار التدابير الأمنية التى يتم اتخاذها لضبط الخارجين عن القانون، تم توجيه حملة لفحص قاطنى الشقق المفروشة والعمارات السكنية بدائرة قسم شرطة أول العريش، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة أول العريش، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، حيث تم فحص "59 شاليه" بجوار القرية الشبابية دائرة القسم، وضبط 35 محكومًا عليهم، وضبط 202 مخالفة مرورية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط "أحمد.ع.س.م"، 16 سنة، سائق "توك توك"، وبحوزته 70 قرصًا من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى قدره 40 جنيهًا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، بالإضافة إلى ضبط 35 محكومًا عليهم، وتحرير 112 إزالة مخالفة إدارية فورية، و3 محاضر إشغال طريق، ومحضران "بائع متجول".

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة التموين بدائرة المدينة، من ضبط "حسن.س"، لحصوله على حصة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% بدون وجه حق والاتجار بها فى السوق السوداء، وضبط 21 جوال دقيق زنة الجوال 25 كيلو دقيق بلدى مدعم مخصص للبطاقات التموينية، وجوال دقيق بلدى مخصص للمخابز زنة الجوال 50 ك بإجمالى 550 كيلو، وضبط كل من "زايد.ن.ز"، و"السيد.ج.م"، لقيامهما بالذبح خارج المجزر.