استشارى أمراض ذكورة: العادة السرية والأفلام الإباحية تصيبك بالعقم

التهابات البروستاتا، من المشاكل التى أصبح يعانى منها العديد من الشباب وتؤثر على قدرتهم الجنسية، نتيجة لممارسة بعض العادات الخاطئة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم أن التهابات البروستاتا من الأمراض التى يعانى منها عدد كبير من الشباب غير المتزوجين، نتيجة لبعض العوامل منها ممارسة العادة السرية بكثرة أو مشاهدة الأفلام الإباحية، وينتج عن ذلك إفراز العديد من الحيوانات المنوية التى لم تفرغ فى مكانها الطبيعى مما يتسبب فى حدوث الاحتقان المتكرر للبروستاتا، ويؤدى إلى الإصابة بالتهابات البروستاتا.

ويتابع د. محمد إمبابى أن البروستاتا هى المسئولة عن إفراز السائل المنوى عند حدوث الإثارة الجنسية، ولكن فى حالة حدوث إثارة للشخص غير المتزوج، وإفراز الحيوانات المنوية بشكل كبير نتيجة الإثارة، مع عدم وجود تفريغ مستمر للسائل المنوى ينتج عن ذلك الالتهابات والاحتقان بالبروستاتا.

يشير استشارى أمراض الذكورة والعقم أن من الأعراض التى تدل على احتقان والتهابات البروستاتا، وجود حرقان وآلام عند التبول، فيكون العلاج من خلال الأدوية المضادة للالتهابات والاحتقان.

ويوصى الشباب غير المتزوجين للوقاية من الإصابة بالتهابات البروستاتا، الابتعاد عن ممارسة العادة السرية ومشاهد الأفلام الإباحية، وممارسة الرياضة باستمرار للتغلب على هذه المشكلة، لأن من الممكن أن تتسبب فى عدم القدرة على الإنجاب .