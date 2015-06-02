التهابات الأعصاب الطرفية أكثر مضاعفات السكر شيوعا وتصيب 50 % من المرضى

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة رئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى أن مريض السكر يمكن أن يصاب بالتهابات الأعصاب الطرفية.

وقال تعتبر التهابات الأعصاب الطرفية من أكثر مضاعفات السكر شيوعا، حيث إنها تصيب 50 % من مرضى السكر وهى تؤدى إلى الإحساس بالألم والتنميل فى القدمين، وقد تكون الآلام مبرحة للدرجة التى تؤثر على الحالة العامة للمريض والأخطر من الأحساس بالألم هو فقدان الإحساس بالقدمين، مما يؤدى لتعرض القدمين للإصابات المختلفة التى قد تؤدى لحدوث قرحة القدم السكرى ومضاعفات أكثر خطورة مثل الغرغرينا.

وأشار أنه يجب على المرضى العناية الفائقة بالقدمين وفحصهما يوميا للتأكد من عدم وجود أى علامات غير طبيعية وفى حالة اكتشاف أى علامات مرضية يجب على المريض سرعة استشارة الطبيب المتخصص.

وقال: يؤثر مرض السكر على الأعصاب اللاإرادية مما يؤدى لحدوث أعراض مرضية مختلفة مثل الترجيع والإسهال والضعف الجنسى، ويجب التأكيد على أن جميع مضاعفات السكر يمكن تجنبها بسهولة شديدة، إذا حرص المريض على التحكم الجيد فى مرض السكر من خلال تحاليل الدم والتأكد من أن مستوى السكر فى الدم فى المستويات الطبيعية.