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اليوم.. قافلة تعليمية للمراجعة لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

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اليوم.. قافلة تعليمية للمراجعة لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ اليوم.. قافلة تعليمية للمراجعة لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ
أكد الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن مركز التطوير التكنولوجى بمدينة كفر الشيخ سيشهد، اليوم الثلاثاء، قافلة تعليمية لمحاضرى التليفزيون التعليمى وهم خبراء التربية والتعليم فى مادة اللغة العربية، وتم تجهيز مقر مركز التطوير لاستضافة جميع طلاب الثانوية العامة لعمل مراجعات فى مادة اللغة العربية ويتبعها عدد من المراجعات فى بقية المواد المقررة على الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ .

وأضاف الدكتور شاكر ندا أن المراجعات ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر لنهاية اليوم وستكون المحاضرات مكثفة للطلاب من خبير اللغة العربية والمحاضر التليفزيونى محمود ذكى.

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مصر 365