اختطاف مدير شركة "مليتة" للنفط والغاز الليبية من قبل مجهولين

قال موظفون أمس الاثنين، إن مديرا فى شركة مليتة للنفط والغاز الليبية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى الإيطالية خطف.

وتدير شركة مليتة مجمعا فى غرب ليبيا يقوم بتصدير النفط والغاز وتدير كذلك حقلى الوفاء والفيل النفطيين.

وقرأ أحد الموظفين بيانات تندد بخطف يوسف الشومانى أحد أعضاء إدارة الشركة من خلال تلفزيون النبأ الليبى وكذلك من خلال لقطات فيديو وضعت على صفحة موظفى الشركة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى.

وأضاف الموظفون أنه لم يتضح من هى الجهة التى تقف وراء الخطف مطالبين بحماية أفضل للعاملين فى قطاع النفط.

وتضررت صناعة النفط والغاز الليبية من القتال بين الفصائل المتصارعة والاحتجاجات وهجمات يشنها مقاتلو تنظيم داعش أدت إلى وقف العمل فى حقول نفط وموانئ تصدير رئيسية.

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