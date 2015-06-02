مقتل 14 من داعش فى قصف لطيران التحالف الدولى شمال غرب العراق

قصف طيران التحالف الدولى المناهض لداعش أمس الاثنين مواقع للتنظيم فى محور الكوير- مخمور بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا.

وقال مصدر عسكرى كردى إن طيران التحالف استهدف مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قرى كنهش ودويزات وكرمردى وقيارة بمحور الكوير-مخمور أدت إلى مقتل الإرهابيين وتدمير سلاحين رشاشين من نوع "دوشكه".

على صعيد آخر صرح عضو مفوضية حقوق الانسان العراقى فاضل الغراوى بأنه تم العثور على رفاة 80 جثة لأكراد أيزيديين، بينهم نساء وأطفال، فى مقبرة جماعية غرب الموصل بمحافظة نينوي.

وقال الغراوي- فى بيان صحفى ، إن من بين الرفاة جثث 20 امرأة و 33 طفلا فى مقبرة جماعية تم العثور عليها بقرية "جدعة" التى تربط ناحية بادوش بقرية اسكى غربى مدينة الموصل.

وأضاف أن الضحايا قتلهم تنظيم داعش بعد اعتقالهم عقب سيطرته على قضاء سنجار فى أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن اعدام الضحايا تم باطلاق الرصاص فى منطقة الرأس.

وكانت قوات "البيشمركة" الكردية سيطرت فى 20 ديسمبر 2014 على الحدود بين العراق وسوريا فى المحور الواقع بين ناحية ربيعة وقضاء سنجار بعد معارك عنيفة مع تنظيم (داعش) الذى كان مسيطرا على المنطقة منذ أغسطس الماضى وعلى مساحات واسعة من سهل نينوى بعد معارك ضارية مع قوات البيشمركة وأجبرها داعش على الانسحاب من المنطقة، وأدت سيطرة التنظيم على تلك المناطق التى تسكنها أقليات دينية من المسيحيين والأيزيديين والشبك والكاكائية إلى نزوح عشرات الآلاف منهم، وحدوث كارثة إنسانية كبيرة من جراء محاصرة آلاف من الأيزيديين فى جبال سنجار، حيث توفى المئات من النساء والأطفال وكبار السن بسبب الجوع والعطش وحرارة الجو آنذاك.

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