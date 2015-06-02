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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية خلية الظواهرى

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية خلية الظواهرى اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية خلية الظواهرى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى".

وقدم الخبير الفنى بالإذاعة والتليفزيون فى الجلسة الماضية تقريرا بالتسجيلات الخاصة بالقضية، وضم أسطوانة مدمجة وفلاشة تضم بعض أحراز القضية، كما تغيب أحد المتهمين عن الحضور، وذلك لتدهور حالته الصحية واحتجازه بإحدى المستشفيات، وفقا للتقرير المقدم من النيابة العامة بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة.

وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على التقرير المقدم من اللجنة الفنية فى الجلسة المقبلة.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية أيضا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور العبادة.

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مصر 365

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