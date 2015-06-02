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اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بتخريب قسم استقبال مستشفى الدمرداش

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اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بتخريب قسم استقبال مستشفى الدمرداش اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بتخريب قسم استقبال مستشفى الدمرداش
تنظر اليوم غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار تامر عبد الونيس،، تجديد حبس 5 متهمين لتورطهم فى تحطيم وتدمير قسم الاستقبال بمستشفى الدمرداش العام، حيث كبدوا المستشفى خسائر تقدر بـ30 ألف جنيه، بالإضافة إلى إصابة طبيب بكسر فى الأنف.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الإتلاف والتعدى على موظف عام، وسرقة الموبايلات الخاصة بالأطباء وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن اعتداء أهالى مريض مصاب بطلق نارى فى يده على طبيب الاستقبال وإصابته بكسر فى الأنف، وفقدان وعى بغرض تهريب المريض المتهم فى إحدى القضايا، مع تحطيمهم قسم الاستقبال وإتلاف محتوياته.

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مصر 365