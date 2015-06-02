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أكثر من 7 ملايين مريض بالسكر فى مصر لم يكتشفوا إصابتهم بالمرض

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أكثر من 7 ملايين مريض بالسكر فى مصر لم يكتشفوا إصابتهم بالمرض أكثر من 7 ملايين مريض بالسكر فى مصر لم يكتشفوا إصابتهم بالمرض
أكد الدكتور إبراهيم صبرى استشارى الباطنة بمحافظة دمياط، أن حالات الإصابة بالسكر التى تم اكتشافها تمثل 48 % فقط جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الدلتا للسكر الذى اختتمت أعماله مؤخرا.

وقال: يمثل مرض السكر مشكلة قومية، حيث إن معدل الإصابة فى يحتل المركز الثامن عالميا والمصابون بمرض السكر فى مصر حوالى 7 ونصف مليون، يقابلهم نفس العدد من الذين لم يتم اكتشافهم بعد ويمثل السكر عبئا ماديا على ميزانية وزارة الصحة كعلاج للمرض وعلاج مضاعفات مرض السكر على العيون والكلى وأمراض الشرايين، بالإضافة إلى تأثير مرض السكر على الدخل القومى، حيث تسبب مضاعفات مرض السكر فى انقطاع المريض عن عمله أو التقاعد نهائيا نتيجة المضاعفات، موضحا أن الهدف العالمى الآن هو كيف يتم منع الزيادة المضطردة فى عدد المصابين بمرض السكر.

وأشار أن وزارة الصحة قامت بتشكيل الهيئة القومية لمرض السكر والتى تهدف لعمل استراتيجية طويلة الأجل لكيفية منع زيادة عدد المرضى وإنشاء عيادات تخصصية لمرضى السكر على مستوى الجمهورية بإنشاء 26 عيادة تخصصية لمرض السكر وتزويدها بكل الأجهزة الحديثة بالكشف والعلاج وعلاج المضاعفات، بحيث يتم اختيار مستشفى فى كل محافظة لعلاج المرضى، مشيرا إلى أنه يوجد فى دمياط وحدة متخصصة لعلاج المرضى.

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مصر 365

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