الأهلي يشيد بدور ' الملتزم ' هندريك أمام الداخلية

نال البرازيلي هندريك هلمكه لاعب وسط الأهلي إشادة الجهاز الفني على مستواه خلال مباراة الداخلية التي انتهت بفوز الفارس الأحمر 2-0 في الدوري.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "لقد افتقد الأهلي عدة لاعبين مؤثرين، ولكنه كسب أيضًا استعادة ثقة عناصر أخرى كانت بعيدة مثل كريم بامبو وصلاح الدين سعيد".

وأضاف في تصريحات لقناة نايل سبورت: "هندريك أيضًا شارك في المباراة الثانية على التوالي، والجهاز الفني راض عن أدائه".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن اللاعب البرازيلي أدى بشكل جيد داخل أرض الملعب، وملتزم بكافة تعليمات الجهاز الفني.

وفتحت إصابة حسام عاشور وإيقاف حسام غالي 4 مباريات، إضافة لغياب محمد رزق مباراة واحدة الباب أمام أول ظهور رسمي لهندريك مع الأهلي في آخر مباراتين.