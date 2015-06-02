فيديو - متعب يفسر .. لماذا احتفل مع رجل الإسعاف بهدفه في مرمى الداخلية

فسر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي فرحته بعد هدفه في شباك الداخلية مع رجل الإسعاف مشيرا إلى أن توقعه هو السبب.

الأهلي فاز بثنائية مقابل لاشيء على حساب الداخلية مساء الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل متعب الهدف الأول للأهلي بعد 10 دقائق من نزوله أرضية الملعب ليذهب ويحتفل مع رجل الإسعاف.

وقال متعب: "عندما كنت أقوم بعمليات الإحماء قالي لي رجل الإسعاف ستسجل هدف الأهلي في مرمى الداخلية".

وأضاف متعب في تصريحات مع قناة CRT "وطلب مني في حالة التسجيل أن احتفل معه. وهو ما حدث".

شاهد - هدف متعب في مرمى الداخلية

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 61 بالتساوي مع إنبي صاحب المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.