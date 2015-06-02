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السولية يكشف سبب تأجيل تجديد تعاقده مع الإسماعيلي

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السولية يكشف سبب تأجيل تجديد تعاقده مع الإسماعيلي السولية يكشف سبب تأجيل تجديد تعاقده مع الإسماعيلي

كشف عمرو السولية لاعب الإسماعيلى سبب تأجيله لتعاقده مع ناديه بعدما طلب من مسؤولي ناديه تأجيل تجديد تعاقده لمدة شهر.

وقال السولية في تصريحات لـFilGoal.com إنه لن يتواجد نادى يسعى للتعاقد مع لاعب مستمر مع ناديه لفترة اكثر من ثلاث مواسم مقبلة.

وتابع "لهذا فضلت عدم اتمام تجديد تعاقدى مع الاسماعيلي حتى تسهل الاوضاع على الراغبين في توفير فرصة احتراف خارجي لي".

ويذكر أن السولية يتبقى له الموسم المقبل في تعاقده مع الاسماعيلى وبالتالي يحق له التوقبع لأى فريق في شهر يناير المقبل.

وأتم السولية أنه لا يعلم سببا لاتهامه بإنه وقع للأهلي أو أنه في طريقه للزمالك.

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