منافس مشترك ودربي في أبرز ما تبقى للأهلي والزمالك في الدوري

دخل الدوري المصري مراحله الأخيرة والتي تشهد صراعا قويا على المنافسة على لقبه بعدما وصل الفارق بين الزمالك صاحب الصدارة وإنبي والأهلي أصحاب المراكز الثاني والثالث على التوالي إلى تسع نقاط.

وكان الزمالك قد تعادل يوم الاثنين مع الجونة إيجابيا بهدف لمثله (طالع التفاصيل)، في الوقت الذي تغلب فيه الأهلي على الداخلية بهدفين دون رد (طالع التفاصيل).

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية للزمالك، الأهلي، وإنبي حتى نهاية الدوري، مع أهم المواجهات التي سيخوضها كل منهم.

مصر المقاصة وبتروجيت الحاسمان

المواجهات لن تكون سهلة على أي من الفرق الثلاثة بالطبع، لكن هناك مباريات ستكون أصعب فعلى سبيل المثال مصر المقاصة وبتروجيت سوف يلعبان دورا هاما في تحديد شكل المنافسة خلال ذلك الموسم.

وينافس المقاصة على الدخول إلى المربع الذهبي، ولكنه سوف يواجه ثلاثي المقدمة لتحقيق هدفه، وهو نفس ما ينطبق على بتروجيت أيضا.

لذا فمباريات ثلاثي المقدمة أمام كلا الفريقين لن تكون سهلة، حيث أن كلا منهما يحاولان الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط للوصول للمربع الذهبي.

ملعب الجونة العقدة

يعد ملعب الجونة عقدة للاعبي الأهلي والزمالك على وجه التحديد فخلال العديد من المرات كانت هناك شكوى من سوء أرضية الملعب بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تؤثر على أدائهم في المباريات.

ويمتلك الزمالك أفضلية على منافسيه إذ أنه خاض كل مبارياته على ملعب الجونة، في الوقت الذي سوف يسافر فيه الأهلي هناك بسبب لقاء المصري المؤجل، فيما يلاقي إنبي أصحاب الملعب نفسه.

مباريات بست نقاط

يقول دائما أي مدرب على المباريات الهامة "لقاء بست نقاط" وهو ما ينطبق على بعض مباريات الثلاثي حتى نهاية المسابقة.

فالأهلي سوف يواجه إنبي والزمالك، وفوزه بكلا المباراتين سيجعلاه يحصل على دفعة قوية في جدول الترتيب.

أما الزمالك فقد واجه إنبي مرتين فاز في لقاء وخسر آخر، وفوزه بالقمة سوف يعني حسم لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004 بشكل كبير.

أما إنبي فلا بديل له عن الفوز على الأهلي في مواجهتهما لتعويض فارق المباريات بينهما، حيث أن الفريق البترولي خاض مباراتين أكثر من منافسه.

المباريات المقبلة

الزمالك

يحتل الفرسان صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 29 مباراة، ويتبقى له تسع مباريات حتى نهاية الموسم، وهو ما يعطيه أفضلية عن الأهلي في المنافسة إذ أن له مباراة أكثر من غريمه.

والفرق التي سوف يواجهها الزمالك حتى نهاية الدوري هي وادي دجلة، الإسماعيلي، مصر المقاصة، ألعاب دمنهور، بتروجيت، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الأهلي، والنصر.

الأهلي

يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بالتساوي مع إنبي صاحب المركز الثاني لكن صالح الأهداف تصب في مصلحة الفريق البترولي.

وخاض الأهلي 30 مباراة حتى الآن، ويتبقى له ثماني مباريات فقط حتى نهاية المسابقة.

والفرق التي سوف يلاقيها الأهلي حتى نهاية الدوري هي المصري، مصر المقاصة، سموحة، الجونة، بتروجيت، وادي دجلة، والزمالك.

إنبي

يحتل إنبي المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ولكنه خاض مباراتين أكثر من الأهلي، وثلاث أكثر من الزمالك، بعدما لعب 32 مباراة، ويتبقى له ست مواجهات فقط.

والمباريات المتبقية للفريق البترولي هي حرس الحدود، المصري، مصر المقاصة، الجونة، بتروجيت، والأهلي.