دويدار لـ في الجول: لم أطلب الرحيل عن الزمالك.. ولقب الدوري أهم من وجودي في الملعب

أكد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك لـFilGoal.com إنه لم يطلب نهائيا الرحيل عن الزمالك بسبب عدم المشاركة في المباريات.

دويدار ظهر مع الزمالك تحت قيادة جوزفالدو فيريرا في مباراتين فقط بالدوري. أمام الداخلية وأمام سموحة في لقاء استبدل فيه بعد مرور أقل من ساعة من عمر المباراة.

وخرجت تقارير إعلامية تشير لرغبة دويدار في الرحيل عن الزمالك وهو ما نفاه تماما.

وقال دويدار في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لا يوجد أي أساس من الصحة في تلك التقارير".

وأضاف "لم أطلب الرحيل نهائيا من الزمالك. وعلاقتي جيدة للغاية مع فيريرا".

وعن عدم مشاركته كثيرا في المباريات قال مدافع الزمالك: "الزمالك يمتلك 30 لاعبا والكل على مستوى رائع".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكن الأهم من مشاركتي من عدمها هو تحقيق لقب الدوري. هذا هو الأهم".

وأتم "الزمالك يتعرض لحملة قوية لأجل افتقاد الفريق لاستقراره. وأؤكد إن الأهم بالنسبة لي هو لقب الدوري عن المشاركة".

وشارك دويدار مع الزمالك في 14 مباراة هذا الموسم من بينهم مباراتين فقط مع فيريرا في الدوري المصري.