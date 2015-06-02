بالصور.. ثقافة الإسماعيلية ينظم اللقاء الثالث لمشروع أهالينا بالقنطرة شرق

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اللقاء الثالث من مشروع أهالينا، وذلك بمركز شباب القنطرة شرق بمدينة القنطرة شرق، تحت رعاية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى أمس.

وقالت شيرين عبد الرحمن مدير ثقافة الإسماعيلية، لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالية بدأت بلقاء بين الحضور والباحث الفولكلورى نشأت نجيب، وتحدث أطفال مركز شباب ثقافة القنطرة شرق، حول قيمة المورث الشعبى، وأيضًا حول تميز ألعاب الماضى بالبساطة وإشاعة الابتسامة والفرحة بين الناس، ثم فقرة للمواهب أشعار فى حب مصر، ثم عر ض لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر.



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أطفال القنطرة شرق أثناء اللقاء



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الباحث نشأت نجيب وشيرين عبد الرحمن



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فرقة تراث السمسمية



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جانب من اللقاء



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لقاءات شعرية والشاعر أحمد السيد



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أطفال القنطرة أثناء اللقاء



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منى أبو الخير تلقى شعرًا فى اللقاء