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محافظ الدقهلية يزور مستشفى ومعهد بحوث الكبد بشربين

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محافظ الدقهلية يزور مستشفى ومعهد بحوث الكبد بشربين محافظ الدقهلية يزور مستشفى ومعهد بحوث الكبد بشربين
قام حسام الدين أمام محافظ الدقهلية، بزيارة لمستشفى معهد بحوث الكبد المصرى بشربين أمس، ورافقه خلال الزيارة اللواء أحمد الأدكاوى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سعيد شلبى مدير الأمن و المستشار منصور صقر رئيس المحكمة الابتدائية، والعميد نبيل عبد العظيم مدير المرور، واللواء سعيد عمارة رئيس مباحث الدقهلية، وجمال شيحة رئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى، ومؤسس ورئيس مستشفى الكبد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الوحدات المختلفة، وشملت الزيارة قسم المناظير والأشعة والعيادات، واطمأن المحافظ على الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، البالغ عددهم يوميًا 200 حالة كشف، والتقى المحافظ بعدد منهم.

وأشاد المحافظ بمستوى الأداء والنظام والنظافة والخدمة المتميزة للمرضى المترددين على المستشفى.

ووجه المحافظ بسرعة إنشاء 5 وحدات طوارئ للكشف المبدئى على مرضى الكبد، لتخدم كل أنحاء المحافظة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الكبد.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تخصيص مكان بمستشفى جمصة تقدم من خلاله خدمات علاج الجهاز الهضمى بالكامل، ليكون صرحًا على أرض الدقهلية.

وأوضح الدكتور جمال شيحة، أنه مع قدوم عام 2020 سيتم القضاء على فيروس الكبد، مشيرًا إلى تطبيق مشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية فى كل محافظات ، موضحًا أنه يوجد ما يقرب من 25 قرية على مستوى المحافظات يطبق بها حاليًا مشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية، ومنها فى الدقهلية أشمون الرمان، ديمشلت، ميت الحلوج، ميت السودان، ميت شرف، ميت سعدان بمركز دكرنس، وكذلك قرية دماص بمركز ميت غمر، وقرية الإبراهيمية والقبلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وإطسا بمحافظة الفيوم.

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