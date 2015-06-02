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صاحب صورة العلم الإسرائيلى بنيويورك يعتذر.. ويؤكد: "كنت بهزر"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل عبد الرحمن دسوقى، صاحب صورة علم إسرائيل بنيويورك، اعتذاره عن الصورة، مؤكداً أن أحد أصدقائه التقطها له على سبيل المداعبة، مشددًا على اعتزازه بمصر، وحبه لها، معبرًا عن أسفه لكل من أساءتهم صورته بالعلم الإسرائيلى.

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- واتس آب اليوم السابع: مصرى حاصل على جنسية أمريكا يرفع علم إسرائيل بنيويورك
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