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بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يُبارك مشروع "السلام عليك أيها النبى"

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قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة مشروع "السلام عليك أيها النبى" المقام فى مكة المكرمة، وأعرب عن إعجابه بفكرة المشروع الذى يُعنى ببيان تفاصيل حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وبارك الجهود المبذولة فى خدمة النبى، والتعريف بسيرته.

جاء ذلك خلال زيارة خادم الحرمين مقر إقامة حفل المبايعة، الذى أعده أهالى مكة المكرمة مؤخرًا، حيث يقام على هامش الاحتفال مخيمًا لعرض أحد أهم أقسام مشروع السلام عليك أيها النبى، وهو «متحف السلام عليك أيها النبى»، الذى يحتوى على أدوات ومقتنيات تحاكى ما كانت فى عهد النبى واستعملها، أو ورد ذكرها فى السيرة النبوية بشكل عام، إلى جانب خرائط ومجسمات تحاكى ما كانت عليه مكة المكرمة والمدينة المنورة فى عهد النبى، من خلال استخدام تقنيات العرض الحديثة،
>وقد اصطحب خادم الحرمين الشريفين، خلال جولته داخل أروقة المعرض، الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المؤسس والمشرف العام على مشروع السلام عليك أيها النبى، ونائبه الدكتور على بن بخيت الزهرانى.

وقد أعرب الدكتور ناصر الزهرانى عن سعادته الغامرة بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وتلبيته دعوة أهالى مكة المكرمة، وتفضله بزيارة معرض السلام عليك أيها النبى، كما دعا الدكتور ناصر الزهرانى ضيوف خادم الحرمين لزيارة المقر الرئيس لمشروع السلام عليك أيها النبى فى مكة، للإطلاع على باقى أقسام المشروع.

خادم الحرمين الشريفين خلال تجوله بمشروع السلام عليك -اليوم السابع -6 -2015
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خادم الحرمين الشريفين خلال تجوله بمشروع السلام عليك

الدكتور ناصر الزهرانى يشرح لخادم الحرمين الشريفين فكرة المشروع -اليوم السابع -6 -2015
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الدكتور ناصر الزهرانى يشرح لخادم الحرمين الشريفين فكرة المشروع

الدكتور ناصر الزهرانى يصطحب ملك السعودية فى جولة داخل المشروع -اليوم السابع -6 -2015
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الدكتور ناصر الزهرانى يصطحب ملك فى جولة داخل المشروع

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمراء فى جولة داخل المشروع -اليوم السابع -6 -2015
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الملك سلمان بن عبد العزيز والأمراء فى جولة داخل المشروع

الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء الزيارة -اليوم السابع -6 -2015
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الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء الزيارة

الملك سلمان بن عبد العزيز يستمع لشرح الدكتور ناصر زهرانى صاحب مشروع السلام عليك -اليوم السابع -6 -2015
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الملك سلمان بن عبد العزيز يستمع لشرح الدكتور ناصر زهرانى صاحب مشروع السلام عليك

خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة -اليوم السابع -6 -2015
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خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة


>- خادم الحرمين يشهد احتفال أهالى مكة بتوليه مقاليد الحكم
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مصر 365

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