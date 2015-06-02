"السكة الحديد": نسعى للقضاء على بيع التذاكر بالسوق السوداء خلال رمضان

أكد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه يسعى لجعل رمضان هذا العام بدون سوق سوداء لبيع تذاكر القطارات، من خلال تشديد الرقابة على منافذ تسربها.

وأضاف رئيس السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم التنسيق مع شرطة النقل لإحكام الرقابة على التذاكر، كما أن الهيئة تدرس فتح الحجز طوال شهر رمضان على مقاعد القطارات من أى منفذ قبل تحركها بـ48 ساعة للتسهيل على المواطنين.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم يعكفون حاليًا على وضع نظام لتلافى سلبيات العام الماضى لعدم تكرارها خلال رمضان المقبل، مع زيادة أعداد القطارات للوجه القبلى قبل العيد لنقل أهالى الصعيد.

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