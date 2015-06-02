"الدبلوماسية الشعبية" يشارك اليوم بندوة ببرلمان ألمانيا حول حقوق الإنسان

يشارك وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذى يزور ألمانيا، اليوم الثلاثاء، فى الندوة التى تعقدها عضو البرلمان الألمانى فرانشيسكا برانتنر حول حقوق الإنسان فى مصر ، قبل زيارة الرئيس بيوم فقط.

ويقدم وفد الدبلوماسية الشعبية خلال الندوة، تقارير حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والأكاذيب التى تنشرها جماعة الإخوان عن مصر فى برلين، لاسيما أن عضو البرلمان الألمانى ترفض الإرهاب والممارسات الإرهابية التى يقوم بها الإخوان داخل مصر تماماً.

زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى لـ"صدى البلد": استقرار مصر عامل مهم لأمن المنطقة العربية.. ويؤكد: لا ندعم الإخوان ولا نتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.. والرئيس السيسى يتمتع بمصداقية عالية