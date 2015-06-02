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صورة محمد سلطان مع وجبات "البيتزا" بأمريكا تستفز مشاعر المصريين

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صورة محمد سلطان مع وجبات "البيتزا" بأمريكا تستفز مشاعر المصريين صورة محمد سلطان مع وجبات "البيتزا" بأمريكا تستفز مشاعر المصريين
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لمحمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، مع وجبات "بيتزا"، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة المريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وترحيله.

وعبر المستخدمون عن استيائهم من الصورة، معتبرين أن سلطان يستفز مشاعر المصريين، بعد تنازله عن جنسيته، لاسيما أنه قد قبل الأراضى الأمريكية فور وصوله إليها قبل يومين.


>- فاطمة ناعوت عن ترحيل محمد سلطان: الإخوان يقبّلون أرض أمريكا بعد تدمير مصر
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