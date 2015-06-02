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استجابة لليوم السابع..محافظ سوهاج يقرر علاج أسرة بطما ومنحها معاشا شهريا

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استجابة لليوم السابع..محافظ سوهاج يقرر علاج أسرة بطما ومنحها معاشا شهريا استجابة لليوم السابع..محافظ سوهاج يقرر علاج أسرة بطما ومنحها معاشا شهريا
فى استجابة سريعة لـ"اليوم السابع"، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تشكيل لجنة طبية من مستشفى طما المركزى، وتوجهها إلى منزل أسرة المواطن رمضان السيد عمر، الشهير بـ"أبو أحمد"، وقامت بتوقيع الكشف الطبى ومناظرة أفراد الأسرة، ورأت اللجنة تحويل الابن عمرو، 17 سنة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى لمتابعة حالته وأخذ العلاج اللازم، وتحويل الابنة سماح، 25 سنة، إلى مستشفى سوهاج العام لعمل رسم مخ والمتابعة والعلاج، ومتابعة الابنة آية، 14 سنة، مع مستشفى الرمد بسوهاج، ومتابعة أيضًا الابنة نور، 9 سنوات، فى عيادة الأطفال بمستشفى طما المركزى.

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، ببحث شكوى أسرة المواطن، وتبين أن الأسرة مكونة من سبعة أفراد ورب الأسرة "حداد"، بمتوسط دخل شهرى ألف جنيه، ولا ينطبق عليه الحصول على معاش ضمانى، وتم ربط مساعدة ضمانية إعالة معاق للابن عمرو اعتبارًا من مايو 2015، وتم تقديم مساعدة ضمانية له بواقع 400 جنيه دفعة واحدة، وتم تحويل الابنة بسمة والابنة آية لتوقيع الكشف الطبى عليهما باللجنة الطبية بمستشفى طما المركزى، وتحدد لهما جلسة 4 يونيو المقبل، لإمكانية تقديم المساعدات الخاصة بكل منهما.

وكان "اليوم السابع" قد نشر الأربعاء الماضى حالة المواطن أبو أحمد بمركز طما، حيث كان يشكو ظروفه الصحية والمعيشية الصعبة، وجاء ذلك فى استجابة سريعة من محافظ الإقليم لبحث وحل مشاكل المواطن المذكور وأبنائه.


>أبناء "أبو أحمد" الـ6 وحفيدته مصابون بأمراض خطيرة ويدعون الله بالشفاء.. 3 أبناء يعانون من أورام.. واثنان مصابان بالعمى.. وجسد "بسمة" يقطر دمًا.. وآخر ضاع سمعه.. والحفيدة مصابة بثقبين فى القلب

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