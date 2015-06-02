جامعة هارفارد: اللحوم الحمراء تعرض مرضى سرطان البروستاتا للوفاة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد، والتى تعد من أعرق الجامعات فى العالم، بشأن المرضى المصابين بسرطان البروستاتا.

وأشارت الدراسة أن الحمية الغذائية الغربية والتى تعتمد على تناول قدر كبير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون والحبوب المكررة ترفع نظرياً فرص تعرض مرضى سرطان البروستاتا للوفاة المبكرة.

وشملت الدراسة 926 رجلاً من المصابين بسرطان البروستاتا، واستمرت لمدة 14 عاماً، وكشفت النتائج أن الرجال الذين تناولوا قدراً كبيراً من اللحوم الحمراء والسوسيس والسجق والبسطرمة والخبز الأبيض ارتفعت فرص تعرضهم للوفاة بمعدل مرتين ونصف مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا هذه الأطعمة.

الأخطر أن المرضى أصبحوا أيضاً أكثر عرضة للوفاة بالأمراض المختلفة بخلاف سرطان البروستاتا بنسبة 67% حال تناول هذه الحمية الغذائية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Prevention Research"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر يونيو الجارى.