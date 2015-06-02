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دفاع متهمى الإنتاج الإعلامى: المتهمون يواجهون عقوبة واحدة لشيوع الاتهام

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دفاع متهمى الإنتاج الإعلامى: المتهمون يواجهون عقوبة واحدة لشيوع الاتهام دفاع متهمى الإنتاج الإعلامى: المتهمون يواجهون عقوبة واحدة لشيوع الاتهام
قال المحامى ربيع همام دفاع أحد المتهمين فى قضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلام" المتهم فيها 36 متهما، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، معلقاً على قرار المحكمة بحجز القضية للحكم فى جلسة 5 يوليو المقبل، إنه يعتقد أن المتهمين جميعاً يواجهون نفس العقوبة نتيجة لشيوع الاتهام الوارد فى أمر الإحالة، حيث إن كل التهم بنيت بصيغة الجمع كـ"حازوا، وتجمهروا، وشرعوا، وحطموا، وتعدوا"، ولن يكون هناك أحكام متفاوتة على المتهمين.

وأضاف "همام" أن هيئة الدفاع ستجتمع عقب صدور الحكم للوقوف على الطريق القانونى الذى سيسلكونه إذا صدر القرار بإدانة المتهمين، وأن الطعن على الحكم وارد فى تلك الحالة بعد إصدار المحكمة لحيثياتها.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد قررت فى جلسة أول أمس الأحد حجز القضية للحكم بجلسة 5 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء الدفاع من مرافعته.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى"، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.

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مصر 365