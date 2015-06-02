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القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و59 لفافة بانجو بدراو

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القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و59 لفافة بانجو بدراو القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و59 لفافة بانجو بدراو
تمكنت مباحث دراو، خلال الساعات الماضية، من القبض على مسجل خطر وبحيازته سلاح نارى و59 لفافة من مخدر البانجو، حيث تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم لحين إخطار النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد شنت حملة تفتيشية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، وتم القبض على المتهم "محمود.ف"، 23 سنة، عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم (647) فئة ج "سرقات عامة"، وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش إيطالية الصنع، و(5) طلقات من العيار نفسه، وحوالى (1.5) كجم من البانجو معبأة فى لفافات و(2) مولد كهربائى كبير الحجم.

تحرر بالواقعة المحضر (923) إدارى دراو، وجارى العرض على نيابة المركز للتحقيق.

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