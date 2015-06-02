السجن شهرين بحق مواطن انتحل صفة محامٍ بالأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء حكماً بالسجن لمدة شهرين بحق مواطن انتحل صفة محامٍ.

وتشير التفاصيل إلى تقدم الادعاء العام إلى المحكمة يتهم مواطنا بانتحال صفة محامٍ بدون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بطباعة كروت محاماة باسمه.

وأكد الادعاء العام في المحكمة أن ما أقدم عليه المتهم -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعل محرم، ومعاقب عليه شرعاً، وطالب بالحكم عليه بعقوبة وفق الوجه الشرعي. وأنكر المواطن أمام المحكمة انتحاله صفة محامٍ والترافع بالقضايا بصفة المحاماة، مضيفاً أنه يترافع فقط عن أحد الأشخاص كوكيل شرعي، وأن هذه الدعوة كيدية. وأفاد أن الكروت المطبوعة باسمه بصفته محامٍ طبعت بالخطأ بدون إذن منه، وكلفته 300 ريال.

وقالت المحكمة: إن تبرير المتهم بأنَّ وضع اسمه في الكروت كان خطأ من الطابع غير مقبول، حيث كان بإمكانه إتلاف هذه الكمية، لاسيما وأنَّ تكلفة طباعتها ليس بكبير.

وأوضحت أنَّ ما صدر منه يعد محرما شرعاً ومجرما نظاماً، إذ في انتحال صفة المحامي أكل لأموال الناس بالباطل، مما يستوجب تعزيره واستحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة.

وأفادت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المواطن المتهم بانتحال صفة محامٍ والترافع بالقضايا بصفة المحاماة، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة شهرين تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية، وصدق الحكم من الاستئناف.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أحالت ثمانية أشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لانتحالهم صفة محامٍ، إضافة إلى 30 شخصاً غير ممارس لمهنة المحاماة للهيئة لترافعهم في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد، ما يعدّ مخالفاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.