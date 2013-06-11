تواضروس: بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية 17 يونيو الجاري

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 17 دقيقة

أنهى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع كنائس مصر الذي عقد اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وحضره رؤساء الكنائس وعدد من نواب الشورى.

قال الأب أنجيلوس سكرتير البابا تواضروس، إن الاجتماع يعقد كل ثلاثة أشهر، وكان مقررا عقده خلال شهر مايو الماضي، لكنه تم تأجيله لظروف سفر البابا، مشيرا إلى أن البابا ورؤساء الكنائس المصرية أكدوا على حرية الأقباط في تحديد موقفهم من تظاهرات 30 يونيو، وأن الكنائس المصرية لا تفرض موقفا محددا على الأقباط.

وأضاف لـ"الوطن" أن بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية يوم 17 الجاري؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس؛ لافتا إلى أن الزياة محددة منذ شهر ونصف.