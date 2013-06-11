أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

تواضروس: بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية 17 يونيو الجاري

Google+ Print
تواضروس: بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية 17 يونيو الجاري تواضروس: بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية 17 يونيو الجاري

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 17 دقيقة

أنهى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع كنائس الذي عقد اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وحضره رؤساء الكنائس وعدد من نواب الشورى.

قال الأب أنجيلوس سكرتير البابا تواضروس، إن الاجتماع يعقد كل ثلاثة أشهر، وكان مقررا عقده خلال شهر مايو الماضي، لكنه تم تأجيله لظروف سفر البابا، مشيرا إلى أن البابا ورؤساء الكنائس المصرية أكدوا على حرية الأقباط في تحديد موقفهم من تظاهرات 30 يونيو، وأن الكنائس المصرية لا تفرض موقفا محددا على الأقباط.

وأضاف لـ"الوطن" أن بطريرك إثيوبيا سيزور الكاتدرائية يوم 17 الجاري؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس؛ لافتا إلى أن الزياة محددة منذ شهر ونصف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر