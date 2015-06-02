جدة: انطلاق برنامج الحملة الدوائية للوقاية من حساسية الدواء.. اليوم

يفتتح اليوم د. منصور الجندي المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والعميد مهندس خالد باكلكا المدير التنفيذي للتشغيل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني فعاليات الحملة التوعوية لبرنامج السلامة الدوائية 2015م تحت شعار "إهمالك قد يؤذي حياتك.. انتبه من حساسية الدواء" التي ينظمها برنامج السلامة الدوائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة لمدة يومين.

ويعد برنامج السلامة الدوائية مبادرة هدفها الرئيسي سلامة المرضى، ونفذت تحت مظلة إدارة الجودة وسلامة المرضى، حيث بدأت هذه المبادرة عام 2006م وكجزء منها تم إنشاء برامج السلامة الدوائية في ثلاث مناطق للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وتم تطوير مركز السلامة السعودي للأدوية عام 2008م، وذلك لتحديد المخاطر في نظم استخدام الدواء.

وبين رئيس الحملة د. لؤي قرنفلة استشاري حساسية ربو ومناعة أنه تم اختيار موضوع التوعية لهذا العام "الوقاية من حساسية الدواء" وذلك لما لوحظ مؤخرا من تزايد الإصابة بحساسية الدواء داخل وخارج المراكز الصحية.

وأوضح قرنفلة أنه يوجد عدد كبير جداً من المرضى يتعاطون الأدوية بدون وصفات طبية وليس لديهم الوعي بأخطار تداخل الأدوية والحساسية منها. مشيرا إلى أن الحساسية الدوائية هي حدوث ردة فعل غير مرغوب فيها للدواء من قبل الجهاز المناعي للإنسان، وقد تؤثر ردة الفعل هذه على أجهزة الإنسان كظهور طفح جلدي أو صعوبة في التنفس، و تختلف حدة أعراض الحساسية الدوائية من شخص لأخر بحسب الكمية المتعاطة والطريقة والجهاز المناعي للشخص نفسه، ومن أعراض الحساسية الدوائية ( طفح جلدي واحمرار في الجسم- الحكة- الصفير- مشاكل التنفس- التورم- قيء- إسهال- ألم في البطن- السخونة- الدوار- الصداع- والخمول) وقال الدكتور لؤي أن برنامج السلامة الدوائية بالمنطقة الغربية جزء من منظومة المركز السعودي للسلامة الدوائية ومن أهدافه: نشر معلومات السلامة الدوائية، وإستراتيجيات الوقاية من الأخطاء، تثقيف المجتمع والرعاية الصحية والمستهلكين حول ممارسات الدواء الآمن، العمل مع الهيئات التنظيمية مثل المركز السعودي لسلامة الدواء وصانعو السياسات لتشجيع إدخال تحسينات على الأدوية ومنتجات التعبئة والتغليف ووضع العلامات التحذيرية للوقاية من الأخطاء.