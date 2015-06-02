فيدال: يقولون أن منافسينا مرشحون للفوز لكننا أثبتنا العكس

(إفي): اعتبر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، التشيلي أرتورو فيدال أن نهائي دوري أبطال أوروبا في السادس من الشهر الجاري أمام برشلونة الإسباني يعد أهم مباراة في حياته.

وقال اللاعب في حوار نشره النادي بخصوص مباراة السبت المقبل "توجد الكثير من المشاعر المتضاربة مع اقتراب النهائي، أعتقد أنه بمثابة حلم لأنك تقترب من أهم مباراة في حياتك".

وأضاف فيدال الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية في يوفنتوس بجانب الأرجنتيني كارلوس تيفيز "خوض هذه المباراة هو أقصى شيء يمكن الوصول له".

وتابع اللاعب التشيلي "يجب علينا التحلي بالتركيز" للفوز على برشلونة المرشح الأوفر حظا، ولكنه في نفس الوقت يمكن هزيمته.

وأكمل فيدال "دائما ما قال الجميع عن منافسينا أنهم الأوفر حظا، ولكننا أثبتنا العكس في الملعب، ننتظر الفوز يوم السبت المقبل وبالتالي خسارة من يقال عنه أنه المرشح الأقوى".