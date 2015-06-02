ميسي: لا أفكر سوى في نهائي دوري الأبطال

(إفي): أكد نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اليوم أنه لا يفكر سوى في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم السادس من الشهر الجاري ببرلين أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقال المهاجم الأرجنتيني الفائز أربع مرات من قبل بجائزة الكرة الذهبية في مقابلة مع محرري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) "هذه مباراة نهائي مختلفة وخاصة. عانينا كثيرا من أجل بلوغ النهائي ونعلم أنه لن يكون سهلا. يوفنتوس فريق كبير. يمكن أن يحدث أي شيء".

وتذكر ميسي الهدفين اللذين سجلهما في مباراتي النهائي السابقتين اللذين خاضاهما من قبل وساهما في تتويج فريقه باللقب أمام مانشستر يونايتد في روما (2009) ولندن (2011)، قائلا "هذين الهدفين كانا هامين نظرا لأهمية توقيتهما. الأول كان لتعزيز النتيجة 2-0 لحسمه لمباراة، والآخر لأن النتيجة كانت قبله 2-1 وكانت المباراة وقتها متساوية للغاية".

وأضاف "يكفي لدى سماع نشيد التشامبيونز ليج أن تشعر بأنك ستخوض مباراة مختلفة وهامة".

وعاد ليتحدث عن المنافس الذي توج بالثنائية المحلية مثل برشلونة "يوفنتوس فريق صعب للغاية وهو فريق تاريخي وقوي للغاية" لكنه تعهد بالإستعداد بشكل جيد للغاية لهذا النهائي مثلما يفعل البرسا دائما.

وردا على سؤال حول تقييمه لصفقة انتقاله للفريق منذ كان عمره 13 عاما، قال "وصولي إلى هنا مثّل قفزة هامة للغاية ليس فقط في مشواري الرياضي ولكن على المستوى الشخصي أيضا. لقد ترعرعت في هذا النادي وأعشقه كثيرا لكل ما قدمه لي".

وحول زميله بالبرسا وقائد الفريق شابي هرنانديز الذي سيرحل بنهاية الموسم إلى قطر، قال "التحدث عن شابي كلاعب أمر صعب للغاية، فكل العالم يعرف قدراته الكبيرة داخل الملعب وما يستطيع أن يفعله، فهو لاعب يقرأ المباريات بشكل جيد للغاية ويضع لك الكرة في المكان الذي تحب".

وأكد أنه يتمنى "الاستمتاع باللعب لفترة طويلة إلى جانبه (شابي)"، وأيضا "الاستمتاع بالتواجد إلى جانبه في المباريات والتدريبات" مضيفا "تشافي بكل بساطة هو أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا، هذا الأمر يؤكد عليه الجميع".

أما بخصوص البرازيلي داني ألفيش الذي أصبح قريبا من الرحيل عن القلعة الكتالونية، قال "داني يعد أفضل ظهير في العالم، من الصعب للغاية أن تجد لاعب مثله، بركضه وتفانيه الكبيرين".