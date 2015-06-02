هامبورج يأبى السقوط التاريخي ويستمر في الدوري الألماني

ضمن فريق هامبورج رسميا استمراره في الدوري الألماني وعدم هبوطه للدرجة الثانية بعدما تغلب على فريق كارلسروه يوم الاثنين بهدفين لهدف في إياب الملحق المؤهل للبوندسليجا.

وكان هامبورج أنهى الدوري الألماني في المركز الـ16، فيما احتل منافسه المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، وتنص اللوائح على إقامة مباراتين بينهما كملحق للتأهل.

وتعادل الفريقان إيجابيا في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب هامبورج بهدف لمثله.

لكن نجح هامبورج في الفوز في لقاء الإياب بهدفين لهدف بعد امتداد المباراة لوقت إضافي، ليضمن تواجده في الدوري الألماني، ويظل هو الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي لم يسبق له الهبوط للدرجة الثانية.

كما أنها تعد المرة الثانية على التوالي لهامبورج الذي يفلت فيها من الهبوط بعد خوضه لمباراة الملحق أيضا الموسم الماضي.

سجل أهداف المباراة كل من رينهولد يابو لكارلسروه في الدقيقة 78.

وأدرك مارسيلو دياز التعادل في الدقيقة 90، ليلجأ الفريقان للأشوط الإضافية حيث سجل نيكولاي مولر هدف الفوز في الدقيقة 115.

وأضاع روين هينينجز فرصة تعديل النتيجة بعدما فشل تحويل ركلة الجزاء التي احتسبت لكارلسروه في الدقيقة 120.