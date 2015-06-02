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باستورى مع سان جيرمان حتى 2019

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باستورى مع سان جيرمان حتى 2019 باستورى مع سان جيرمان حتى 2019

(إفي): أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني خابيير باستوري لمدة ثلاث سنوات اضافية حتى 2019.

ويعد باستوري من أوائل النجوم الذين تعاقد معهم النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي حيث وصل لباريس سان جيرمان في أغسطس 2011 وشارك منذ ذلك الحين في 183 مباراة 26 منهم في دوري الأبطال.

وقال الخليفي في بيان صادر عن النادي "التجديد لخابيير ينم عن ثقتنا القوية في لاعب صاحب موهبة كبيرة، لقد ساهم كثيرا في رباعيتنا التاريخية".

وأشار رئيس النادي إلى أنه لا ينسى كون باستوري من أوائل اللاعبين الذين آمنوا بالمشروع الذي كان يسعى لتحقيقه حينما أصبح مسئولا عن النادي.

وقدم باستوري (26 عاما) هذا الموسم أفضل مستوى له منذ انضمامه للفريق حيث أصبح أساسيا في الفريق الذي يقوده لوران بلان.

وأعرب اللاعب الأرجنتيني عن سعادته بتمديد التعاقد مؤكدا أن هدفه الرئيسي هو التتويج بدوري الأبطال مع النادي الباريسي.

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