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#نهائي_الأبطال – باقي 5 أيام.. خمسة لاعبين بيوفنتوس رفعوا الكأس من قبل

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#نهائي_الأبطال – باقي 5 أيام.. خمسة لاعبين بيوفنتوس رفعوا الكأس من قبل #نهائي_الأبطال – باقي 5 أيام.. خمسة لاعبين بيوفنتوس رفعوا الكأس من قبل

5 أيام تفصلنا عن النهائي الحلم في دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 بين العملاق الإيطالي يوفنتوس والمارد الإسباني برشلونة.

يقدم FilGoal.com تغطية خاصة لنهائي الأبطال الذي سينطلق يوم 6 يونيو المقبل من خلال عد تنازلي نستعرض به يوميا معلومة تخص اللقاء المنتظر بالعاصمة الألمانية برلين.

اليوم ونحن على بعد 5 أيام من النهائي، نقدم المعلومة الخاصة بالرقم 5. خمسة لاعبين من فريق يوفنتوس الحالي فازوا بلقب دوري الأبطال من قبل.

على رأسهم يأتي المايسترو أندريا بيرلو، الوحيد المتوج بالبطولة مرتين. عندما كان لاعبا في صفوف ميلان، رفع الكأس في مناسبتين.

2003 على حساب يوفنتوس وحارسه جيانلويجي بوفون بركلات الترجيح عندما شارك لمدة 71 دقيقة في نهائي "أولد ترافورد" ملعب مانشستر يونايتد. و2007 على حساب سيد الأندية الإنجليزية في تاريخ دوري الأبطال، نادي ليفربول، بنتيجة 2-1.

عندما لعب اللقاء كاملا وساهم في الهدف الأول بتسديده لركلة حرة اصطدمت بفيليبو إنزاجي في طريقها نحو الشباك.

"الأباتشي" كارلوس تيفيز، والمدافع المخضرم باتريس إيفرا حققا اللقب عام 2008 مع مانشستر يونايتد تحت قيادة الأسطورة التدريبية السير أليكس فيرجسون.

هزما تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 1-1. كلاهما لعب اللقاء للنهاية، وكان المهاجم الأرجنتيني هو مسجل الركلة الترجيحية الأولى لفريقه في مرمى الحارس بتر تشك في ملعب "لوزنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

قبل 12 شهرا من الآن، الشاب الإسباني ألفارو موراتا كان على موعد مع التتويج مع فريقه السابق ريال مدريد في نهائي مدينة لشبونة البرتغالية.

تغلب مع النادي الملكي على جاره أتليتكو مدريد 4-1 بالنهائي الوحيد في تاريخ المسابقة بين فريقين ينتميان لمدينة واحدة.

موراتا شارك في النهائي بديلا لكريم بنزيمة مع حلول الدقيقة 79، عندما كان يبحث ريال مدريد عمن يدرك له التعادل في ظل تقدم الروخيبلانكوس برأسية دييجو جودين.

خامس اللاعبين هو الأوروجواني مارتن كاسيرس، الغائب منذ فترة طويلة عن المشاركة مع يوفنتوس بسبب الإصابة. حقق اللقب مرة واحدة من قبل كانت مع منافسه في نهائي دوري الأبطال المقبل، نادي برشلونة.

كاسيرس كان على دكة بدلاء برشلونة في نهائي 2009 بالعاصمة الإيطالية روما، يتابع تألق زملاؤه بالميدان أمام مانشستر يونايتد، وتسجيل الثنائي النجم صامويل إيتو وليونيل ميسي هدفي تتويج البلوجرانا باللقب.

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