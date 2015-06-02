طيران التحالف العربى يستهدف مقر القيادة العامة وسط عاصمة اليمن صنعاء

هزت انفجارات عنيفة فى وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية

وقال سكان محليون ، إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء عقب استهداف مقر القيادة والاستخبارات العسكرية وسط العاصمة من قبل طيران التحالف.

وحتى اللحظة لم تتبين الخسائر الناجمة عن الانفجارات بحسب المصادر التى أشارت إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان، كما نزح عدد من سكان المناطق المحيطة بالمقر الى مواقع أخرى عقب الانفجارات مباشرة خوفا من وصول القذائف اليهم.

كما شن طيران التحالف عدة غارات جوية لمواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى كل من محافظة إب بوسط اليمن ومحافظة عمران شمال صنعاء، بحسب مصادر صحفية.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار المشاورات التى يشارك فيها وفد من الحوثيين فى سلطنة عٌمان لوضع حلول للخروج من الأزمة الراهنة فى اليمن والمشاركة فى مؤتمر جنيف.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأجيل مؤتمر جنيف بشأن المحادثات بين الأطراف السياسية فى اليمن بعد تصميم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 قبل أى محادثات مع جماعة الحوثيين.

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