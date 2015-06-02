أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران التحالف العربى يستهدف مقر القيادة العامة وسط عاصمة اليمن صنعاء

Google+ Print
طيران التحالف العربى يستهدف مقر القيادة العامة وسط عاصمة اليمن صنعاء طيران التحالف العربى يستهدف مقر القيادة العامة وسط عاصمة اليمن صنعاء
هزت انفجارات عنيفة فى وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية .

وقال سكان محليون ، إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء عقب استهداف مقر القيادة والاستخبارات العسكرية وسط العاصمة من قبل طيران التحالف.

وحتى اللحظة لم تتبين الخسائر الناجمة عن الانفجارات بحسب المصادر التى أشارت إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان، كما نزح عدد من سكان المناطق المحيطة بالمقر الى مواقع أخرى عقب الانفجارات مباشرة خوفا من وصول القذائف اليهم.

كما شن طيران التحالف عدة غارات جوية لمواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى كل من محافظة إب بوسط اليمن ومحافظة عمران شمال صنعاء، بحسب مصادر صحفية.

ويأتى ذلك فى ظل استمرار المشاورات التى يشارك فيها وفد من الحوثيين فى سلطنة عٌمان لوضع حلول للخروج من الأزمة الراهنة فى اليمن والمشاركة فى مؤتمر جنيف.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأجيل مؤتمر جنيف بشأن المحادثات بين الأطراف السياسية فى اليمن بعد تصميم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 قبل أى محادثات مع جماعة الحوثيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل