فؤاد بدراوى: خطوات تصعيدية ضد "البدوى" خلال أيام ولن نُشكل حزباً جديداً

قال فؤاد بداروى عضو تيار إصلاح حزب الوفد، إن التيار سيتخذ خطوات تصعيدية ضد قرار الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب بعد فصله "بدراوى" وقيادات أخرى من الحزب نهائياً، مواصلاً هجومه: "الهيئة العليا التى اتخذت القرار ليست تابعة لحزب الوفد، إنما تابعة للسيد البدوى، والوفد ليس ملك البدوى أو غيره".

وأضاف "بدراوى" لـ"اليوم السابع" فى تعليقه على ما إذا كان من الممكن أن يتجهوا لتأسيس حزب جديد، أن هذا الأمر غير وارد، موضحاً: "الوفد ليس بالعضوية، إنما مبدأ وعقيدة، ويستحيل اقتلاع جذور مبادئنا الوفدية أبداً، سأظل وفدياً مهما كان".

وكان "الوفد" قد قرر فصل سبعة من قياداته الجمعة الماضية، أبرزهم فؤاد بدراوى وياسين تاج الدين وآخرين، والذين قد عينهم رئيس حزب الوفد، فى الهيئة العليا للحزب، بعد لقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى محاولة لتهدئة الأمور، على خلفية الأزمة التى احتمدت فى الحزب، بعد إعلان الأعضاء المُعينين سحب الثقة من "البدوى" فى مؤتمر بالشرقية، ما دفع الحزب لإحالتهم للتحقيق، إلا أنهم أعلنوا رفض قرار تعيينهم، وانتهى بفصلهم نهائياً من تشكيلات الحزب خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا للحزب مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

رغم تدخل السيسى لحل أزمة "الوفد".. الحزب يفصل بدراوى و6 آخرين نهائيا.. ويؤكد: سكوتنا على إساءتهم دون إجراء جريمة نُسأل عليه أمام التاريخ.. وعصام شيحة يرد: السيد البدوى "انقلابى" وحوّل الحزب لـ"دكانة"