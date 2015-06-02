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البابا تواضروس يشهد احتفال دخول العائلة المقدسة مصر

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البابا تواضروس يشهد احتفال دخول العائلة المقدسة مصر البابا تواضروس يشهد احتفال دخول العائلة المقدسة مصر
نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الاثنين، احتفالية بمناسبة دخول العائلة المقدسة ، بحضور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكنيسة الشهيدين سرجيوس وأخس "أبى سرجة" بمنطقة مصر القديمة، وسط تشديدات أمنية، وإغلاق قوات الشرطة لشارع مارجرجس من مرور السيارات.

ودخل البابا الكنيسة ممسكًا بعلم مصر، وسط زغاريد السيدات المشاركات فى الحفل، وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وقدم كورال الكنيسة عددًا من الترانيم المسيحية، وقام الأنبا يوليوس بإلقاء كلمة، وكذلك الأنبا دانيال، أسقف المعادى، وقدم فنانو الأوبرا الإيطالية عرضًا فنيًا فى الاحتفالية، وتم عرض فيلمًا وثائقيًا بعنوان "المسيحية فى مصر".

ومن جانبه، قال الأنبا رافائيل، فى كلمته، إن عيد مجىء العائلة المقدسة لمصر، بمثابة امتياز خاص لمصر، مشيراً إلى أن المسيح لم يغادر الأراضى المقدسة بفلسطين إلا فى زيارته لمصر.

وحضر الاحتفالية وزير الثقافة عبد الواحد النبوى، والدكتور خالد رامى وزير السياحة، وممدوح الدماطى وزير الآثار، ونائب محافظ القاهرة، وسفراء إيطاليا والأرجنتين والفاتيكان بالقاهرة، وعدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا يوليوس، أسقف مصر القديمة، والأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور مصطفى الفقى والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة، والدكتور يحيى الجمل وتهانى الجبالى، ووفد من القوات المسلحة، فى ظل تغيب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عن الحفل الذى كان من المقرر المشاركة فيه لتواجده بمحافظة أسيوط.

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مصر 365

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