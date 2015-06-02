زوجة ضابط واقعة "سيدة المطار": زوجى رفع رأس "الداخلية" أمام الجميع

قالت مها حسام، زوجة المقدم حازم فوزى صاحب واقعة سيدة المطار، إنها استقبلت الواقعة بصدمة لكنها احترمته لضبطه النفس مع السيدة التى تدعى ياسمين النرش، وذكرت قائلة: "بيمر عليه أكثر من ذلك نظرا لظروفه عمله بالداخلية"، مشيرة إلى أن ما قام به زوجها رفع رأس الداخلية أمام الجميع.

وأضافت خلال حورها مع الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم 2"، أن زوجها لن يحضر جلسات محاكمة "النرش".

وقالت "أمينة" و"فريدة" نجلتى ضابط بطل موقعة "سيدة المطار" اللذين شاركا والدتهم الحوار أنهما تلقيا خبر حبس "النرش" بالفرح معبرين عن انتصار دولة القانون".

وكان قد حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى تقدم بها حسين عبيد، دفاع ياسمين النرش محكمة شمال القاهرة بالعباسية والمعروفة إعلامياً بسيدة المطار قبل تأجيل القضية إلى 1 أغسطس، حيث التمس الدفاع من خلال المذكرة إعادة استجواب المتهمة بمعرفة المحكمة؛ لأن هناك الكثير لم يتم ذكره فى الدعوى.

- موجز أخبار مصر للساعة6.. تأجيل محاكمة "سيدة المطار" لـ1 أغسطس

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