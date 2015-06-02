واتس آب اليوم السابع: مصرى حاصل على جنسية أمريكا يرفع علم إسرائيل بنيويورك

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورا لمواطن يدعى عبد الرحمن الدسوقى، حاصل على الجنسية الأمريكية، ومقيم بنيويورك، أثناء رفعه لعلم إسرائيل.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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مصرى يحمل علم إسرائيل بشوارع نيويورك