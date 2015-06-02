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واتس آب اليوم السابع: مصرى حاصل على جنسية أمريكا يرفع علم إسرائيل بنيويورك

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واتس آب اليوم السابع: مصرى حاصل على جنسية أمريكا يرفع علم إسرائيل بنيويورك واتس آب اليوم السابع: مصرى حاصل على جنسية أمريكا يرفع علم إسرائيل بنيويورك
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورا لمواطن يدعى عبد الرحمن الدسوقى، حاصل على الجنسية الأمريكية، ومقيم بنيويورك، أثناء رفعه لعلم إسرائيل.

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مصرى يحمل علم إسرائيل بشوارع نيويورك


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