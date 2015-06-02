وزارة الكهرباء: استثناء لجان امتحان الثانوية العامة من تخفيف الأحمال

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية خطة لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى، لضمان عدم تأثر الطلاب بأى أعطال مفاجئة أو غيرها خاصة بالكهرباء.

وكشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تقوم بمراجعة مصادر التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة، طبقاً للخريطة التى أعدتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم إجراء صيانة عامة لمصادر التغذية الكهربائية للجان الامتحانات من خلال مسح شامل على مستوى الجمهورية لضمان عدم حدوث أى أعطال فنية خلال فترة التصحيح أو الامتحانات، موضحاً أنه سيتم التأكد من أن اللجان العامة تعتمد على مصدرين لتغذية كهربائية.

وأشار اليمانى إلى أن كل شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورى سيكون بها فرق فنية للتدخل السريع أثناء الأعطال الطارئة، وسيتم دعمها بوحدات ديزل احتياطية فى حالة انقطاع التيار لأى سبب.

وقال اليمانى إنه تم إخطار مركز التحكم القومى بخريطة لجان الثانوية العامة سواء العامة أو الفرعية لاستثناها من تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار طوال فترة الامتحانات، موضحاً أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من فترة بسبب انتظام ضخ الوقود وإضافة قدرات جديدة للشبكة.

وأضاف اليمانى أن الوزارة وعدت بإنهاء المرحلة الأولى من الخطة العاجلة وإضافة 1707 ميجا وات فى 31 مايو، موضحاً أنه أنه تم تشغيل الوحدة الأولى بمحطة عتاقة بقدرة 160 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية، لافتاً إلى أنه تم تشغيل 10 وحدات من محطات شرم الشيخ والغردقة بقدرة 48 ميجا وات للوحدة بإجمالى 480 ميجا وات وربطهم بالشبكة.

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