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مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: تغير ملموس بالحياة السياسية بالفترة المقبلة

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مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: تغير ملموس بالحياة السياسية بالفترة المقبلة مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: تغير ملموس بالحياة السياسية بالفترة المقبلة
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الفترة المقبلة ستشهد "تغيرات ملموسة فى الحياة السياسية فى "، مشيراً إلى أنه تم التحول فى مصر من الحكم الشمولى للحكم الديمقراطى بعد ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على التكنولوجيا التى كلما زاد استخدامها اتسعت معها مساحة النزاهة والشفافية.

واستطرد "قمصان"، خلال لقائه ببرنامج "حديث الساعة"، على التليفزيون المصرى، قائلاً: "كل ما يعزز النزاهة والحيدة والشفافية والعملية الديمقراطية لن نتأخر عنه ونسعى لتطبيقه بما يتلاءم مع أوضاع الساحة المصرية ونوعية الناخب والمرشح المصرى.

وأشار "قمصان"، إلى أن الانتخابات المقبلة ستتم على مراحل جغرافية بنظامى المقاعد الفردية والقوائم، وقال: "لدينا 46 دائرة ذات مقعد واحد و94 دائرة ذات مقعدين و50 دائرة ذات ثلاث مقاعد، و16 دائرة ذات 4 مقاعد".

واستطرد قائلاً "إنه بالنسبة للقوائم فالجمهورية قسمت إلى 4 قطاعات، القاهرة ومحافظات جنوب ووسط الدلتا، 45 مقعدا، والجيزة ومنطقة شمال ووسط وجنوب الصعيد 45 مقعدا، وشرق الدلتا "الشرقية ودمياط ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء" 15 مقعدا، وغرب الدلتا "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" 15 مقعدا.


>- محلب يلتقى مستشاره لشئون الانتخابات لمتابعة عدد من قوانين البرلمان
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مصر 365

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