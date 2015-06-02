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جدارية تتحدث عن البانوراما المصرية فى تعليم الفيوم

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جدارية تتحدث عن البانوراما المصرية فى تعليم الفيوم جدارية تتحدث عن البانوراما المصرية فى تعليم الفيوم
قام محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد نصر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والدكتور عماد حمدى بليدى مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكى، بزيارة أتيليه رعاية الموهوبين أثناء الانتهاء من المرحلة الأولى لعمل جدارية تتحدث عن البانوراما المصريه.

التقى وكيل الوزارة ومصممى ومنفذى ومسئولى العمل هشام عويس بتوجيه التربية الفنية، وسماح دربالة من الإدارة الرئيسية لرعاية الموهوبين، والدكتورة شيماء الشيمى رعاية الموهوبين بإدارة شرق، وتم شرح العمل وهو عبارة عن جداريه مقاس 3 متر ×2 متر، وتم الانتهاء من المرحله الأولى وهى نحت الريليف على الطين الأسوانلى، وهى المرحلة الأساسية للعمل، وحاليًا يقومون بالتجهيز للمراحل التالية، وهى ثلاث مراحل "مرحلة القالب ومرحلة صب الخامة النهائية وآخر مرحلة هى مرحلة التلوين"، للانتهاء من هذا العمل الفنى.

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مصر 365