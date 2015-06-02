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ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالمنيا ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص خلال حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 4 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و5 فرد محلى، بالإضافة إلى ضبط 29 طلقة نارية.

وكانت الأجهزة الأمنيه قد شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 216 مخالفة فى مجال المرافق العامة منها 225 إزالات فورية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1733 مخالفة مرورية متنوعة و29 دراجة بخارية.

وقد ألقت قوات الأمن أيضا القبض على متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

فيما تمكنت الحملة من القبض على "صبرى.ا" 23 سنة عاطل من مغاغة بحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن نحو 3 كيلو جرامات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3529 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة.

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مصر 365