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مصرع وإصابة 4 أفراد فى حادث تصادم دراجتين بالمنوفية

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مصرع وإصابة 4 أفراد فى حادث تصادم دراجتين بالمنوفية مصرع وإصابة 4 أفراد فى حادث تصادم دراجتين بالمنوفية
لقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات وحروق وذلك فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمحافظة المنوفية على طريق سنجرج – منوف.

تم نقل الجثة وأحد المصابين إلى مستشفى منوف كما تم نقل 2 آخرين من المصابين لمستشفى شبين الكوم الجامعى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز منوف يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين على طريق سنجرج – منوف وبالانتقال الفورى والفحص تبين للنقيب محمد التحيوى معاون المباحث، مصرع أحمد محمد السيد عزام 16 عاما وتم نقله إلى مستشفى منوف العام كما أصيب كل من مصطفى إبراهيم أحمد 26 عاما ومقيم سنجرج مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وحروق من الدرجة الثانية وكسر فى الفخذ، وإصابة عبد العزيز رزق 16 عاما مصابا بكدمات وجروح وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى كما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى منوف فى حالة مستقرة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365