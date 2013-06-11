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مظهر شاهين: النهضة "طفاسة وزرا"

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مظهر شاهين: النهضة "طفاسة وزرا" مظهر شاهين: النهضة "طفاسة وزرا"

كتب : وائل فايز منذ 4 دقائق

تهكم الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم، على حكم الاخوان، قائلا: في عهد حكم اﻹخوان الذين يدعون أنه حكم إسلامي، قام وزير إخواني بشراء سندوتشات هو واصحابه بـ33ألف جنيها.

وأضاف شاهين فى تدوينه له عبر الفيس بوك، "وكمان عاوز يشترى غرفة نوم من محلات زميله اﻹخواني حسن مالك علشان ينام ويرحرح وينبسط فى الوزارة".

وتساءل: "ألم يعلم وزير السندوتشات اﻹخوانى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أخرج التفاحة من فم ولده حتى لا يطعمه من بيت مال المسلمين؟"

واختتم شاهين تدوينه بقوله: "سلم لي على تطبيق الشريعة والضحك على الناس باسم الدين، فعلا النهضة طفاسة وزرا".

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DMC

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