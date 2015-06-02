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إحجام من المصريين على دخول معابد أسوان بعد زيادة سعر تذكرة الدخول

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شهدت معابد أسوان الأثرية إحجام المصريين عن زيارة المناطق الأثرية، بعد تطبيق قرار زيادة تذكرة الدخول من 4 إلى 10 جنيهات.

جاء قرار رفع سعر تذكرة زيارة المناطق الأثرية، بعد مناقشة القرار من قبل المجلس الأعلى للآثار فى شهر مارس الماضى، وتطبيقه بدءًا من أمس على المصريين والعرب.

وأكد الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن قرار زيادة أسعار تذاكر دخول المعابد والمواقع الأثرية ارتفع من 4 إلى 10 جنيهات تقريبًا، فى معظم هذه المواقع، والتى تضم معابد فيلة وأبو سمبل ومعابد عمدا والسبوع والمسلة الناقصة بمدينة أسوان، ومتحف جزيرة أسوان وجزيرة ألفنتين ومعبد كلابشة ومقابر الآراء ومعبدى كوم أمبو وإدفو.

وأشار "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة فى سعر التذكرة للمصريين والعرب لم تكن بالقدر المرتفع، نظراً لأن الدولة تقوم بفتح المعابد والمناطق الأثرية فى الأعياد والمناسبات القومية بالمجان أمام المواطنين، بالإضافة إلى رحلات المدارس والجامعات المتواصلة على مدار السنة لجميع طلاب محافظات .

ولفت مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أن هناك حدائق عامة تخلو من العرض الأثرى وقيمة تذكرة الدخول لها عالية، موضحًا أن الأماكن الأثرية تستلزم القيام بأنظمة إضاءة وأعمال نظافة مستمرة، بجانب ما تتكبده وزارة الآثار فى الصرف على أعمال الترميمات وغيرها من التطورات الأثرية الجارية.

معابد أسوان الأثرية تخلو من السائحين المصريين -اليوم السابع -6 -2015
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معابد أسوان الأثرية تخلو من السائحين المصريين

مجموعة من السائحين الأجانب داخل المسلة الناقصة بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
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مجموعة من السائحين الأجانب داخل المسلة الناقصة بأسوان

المسلة الناقصة بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

المسلة الناقصة بأسوان

المسلة الناقصة الأثرية تخلو من السائحين المصريين -اليوم السابع -6 -2015
>

المسلة الناقصة الأثرية تخلو من السائحين المصريين

الأثرى نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة -اليوم السابع -6 -2015
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الأثرى نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة


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مصر 365

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