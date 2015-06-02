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ماذا فعلت دينا الشربيني لتعويض خسائرها المادية بعد منعها من التمثيل؟

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ماذا فعلت دينا الشربيني لتعويض خسائرها المادية بعد منعها من التمثيل؟ ماذا فعلت دينا الشربيني لتعويض خسائرها المادية بعد منعها من التمثيل؟

الإثنين 01-06-2015 18:09

على الرغم من منع الممثلة المصرية دينا الشربيني من التمثيل وفقاً لقانون نقابة المهن التمثيلية بعد القبض عليها وسجنها في قضية مخدرات، علمت "سيدتي نت" من مصدر مقرّب من دينا أن هناك ثلاثة سيناريوهات لدى دينا عرضت عليها مؤخراً، لكنها ترفض قراءتها خوفاً من أن يأتي قرار النقض على حكم منعها من التمثيل في غير صالحها، ولكن السؤال الآن لماذا عرض عليها بعض المؤلفين أعمالهم الآن وهل يثقون في عودتها؟
دينا ستظهر في إحدى حلقات برنامج "التجربة" المقرر عرضه على الشاشة في شهر رمضان، كما وافقت أيضاً على الظهور في عدد من البرامج مقابل بدل مالي، لأنها تحاول تعويض خسائرها المادية التي لحقت بها بسبب توقفها عن العمل.

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سيدتي