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رويدا عطية تسأل بأغنية وطنية: "بسوريا شو عملتوا؟"

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رويدا عطية تسأل بأغنية وطنية: "بسوريا شو عملتوا؟" رويدا عطية تسأل بأغنية وطنية: "بسوريا شو عملتوا؟"

الإثنين 01-06-2015 20:48

أطلقت الفنانة السورية رويدا عطية منذ يومين، أغنية وطنية لبلدها سوريا بعنوان "بسوريا شو عملتوا"، وجهت خلالها صرخة تحكي معاناة الشعب السوري بعد الحرب على سوريا، موجهةً اللوم إلى كل من شارك في اندلاع هذه الحرب وما نتج عنها.
ويبدأ الكليب بعرض صوراً لسوريا قبل الحرب، وبغياب الشمس، تظهر صور المجموعات المسلحة التي وصفتها رويدا في الأغنية بـ"الأغراب" وهي تدخل سوريا، بالإضافة إلى صور الدمار والخراب التي خلّفتها الحرب، إلى جانب صور التهجير والتشرّد الذي أطاح بشعب سوريا وأطفالها.

وفي نهاية الأغنية، وجهت رويدا نداءً إلى كل السوريين، شددت خلاله على ضرورة العيش المشترك بينهم البعض رغم اختلاف أديانهم.

وتظهر رويدا في الكليب وهي تؤدي الأغنية في أحد الستوديوهات، وملامح الخزن كانت واضحة جداً على وجهها وبصوتها.

وقد نالت الأغنية إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على مبادرة رويدا في إطلاق هذه الأغنية الوطنية، معبرين عن إعجابهم بأدائها المميز.

شاهدوا كليب "بسوريا شو عملتوا" لرويدا عطية:

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