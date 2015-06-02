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كانجانا رانوت تتصدر غلاف مجلة Vogue

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الإثنين 01-06-2015 23:55

هذه المرة الثانية التي تتصدر فيها نجمة بوليوود Kangana Ranaut أغلفة المجلات العالمية، ففي المرة الأولى تصدرت Ranaut غلاف مجلة Femina، وفي هذه المرة زينّت غلاف مجلة Vogue في الهند لشهر يونيو.

Kangana لم تتخلَّ عن جرأتها المعتادة في إطلالاتها، إذ ظهرت على غلاف المجلة بزّي عسكري جريء، فيما جلست على دراجة عسكرية.

يذكر أن Kangana Ranaut احتفلت مؤخراً بنجاح فيلمها Tanu Weds Manu Returns، وفازت بجائزة "أحسن ممثلة" في حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني الـ 62 الذي أقيم في نيودلهي.

 

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