العنب البرى يحمى من الإصابة بأمراض القلب

أكدت دراسة علمية أن العنب البرى له فوائد عديدة فى الحماية من أمراض القلب، وأثبتت الدراسة التى أجراها الدكتور إريك ريم، وهو أستاذ مساعد فى كلية هارفارد الطبية، وشملت على 93600 من النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 25-42 عاماً والتى تم رصدها لمدة 18 عاما لعدد مرات، تناول أنواع معينة من الغذاء، أن العنب البرى على وجه الخصوص ساهم فى خفض احتمالات تعرض 34% من المشاركين لنوبات قلبية، وكانت كمية العنب المستهلكة لهؤلاء تبلغ حوالى ثلاث حصص كل أسبوع.

وأوضح الباحثون أن الأنثوسيانين، وهو نوع من المواد المضادة للأكسدة القادرة على تمدد الأوعية الدموية وتعويض عن تراكم المواد الدهنية فى الشرايين التاجية، وبالتالى تنخفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية وانسداد الشرايين.

ونصح الخبراء بتناول العنب البرى من سن 10 إلى سن 25 عاماً، لتجنب مشاكل الأوعية الدموية والدورة الدموية لاحقاً.

وأضاف الباحثون أن الرياضيين الذين يتناولون العنب البرى على بانتظام لديهم القدرة على التحمل، كما أنه يحسن من فرص تدريبهم، حيث إنه يساعد القلب على ضخ المزيد من الدم عبر الجسم وبالتالى تنخفض المشاكل الناتجة عن الإجهاد البدنى.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، وذلك فى الحادى والثلاثين من شهر مايو الماضى.